In Kanada sind bei einer Serie von Messerangriffen in einer ländlichen Region in Saskatchewan mindestens zehn Menschen getötet worden. 15 Verletzte seien zudem zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden, dies teilte die örtliche Polizei bei einer Pressekonferenz mit.

Rhonda Blackmore, Polizei Saskatchewan

»Nach dem derzeitigen Stand unserer Ermittlungen gehen wir davon aus, dass einige der Opfer von den Verdächtigen gezielt angegriffen wurden. Andere wurden zufällig angegriffen.«

Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um den 31-jährigen Damien Sanderson und den 30-jährigen Myles Sanderson.

Rhonda Blackmore, Polizei Saskatchewan

»Ich möchte klarstellen, dass wir immer noch nach den beiden Verdächtigen suchen. Wir bitten die Einwohner von Saskatchewan und den benachbarten Provinzen, wachsam zu sein.«

Kanadas Premierminister Justin Trudeau zeigte sich schockiert:

»Die heutigen Angriffe in Saskatchewan sind schrecklich und herzzerreißend. Ich bin in Gedanken bei denen, die einen geliebten Menschen verloren haben und bei denen, die verletzt wurden«, schrieb Trudeau am Sonntagabend auf Twitter.

Die Opfer seien an zwei Orten in Saskatchewan angegriffen worden – im für indigene Einwohner ausgewiesenen Reservat »James Smith Cree Nation« und im Dorf Weldon.

Rhonda Blackmore, Polizei Saskatchewan

»Damien und Miles, wenn Sie zuhören oder diese Information bekommen, dann fordere ich Sie auf, sich unverzüglich der Polizei zu stellen. Wir gehen davon aus, dass sie bewaffnet und gefährlich sind.«

Zu einem möglichen Motiv konnte die Polizei noch keine Aussage machen. In einer Erklärung der indigenen Vertreter hieß es, dass die Angriffe möglicherweise im Zusammenhang mit Drogen stehen.