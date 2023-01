Ausnahmen gelten für Geflüchtete und ausländische Staatsangehörige mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht. Zudem sind Immobilien, die zu touristische Zwecken genutzt werden, von dem Verbot ausgenommen.

Mangel an freien Wohnungen

Mit der Maßnahme soll der Mangel an Wohnraum in Kanada bekämpft werden. Das entsprechende Gesetz war im Frühjahr verabschiedet worden. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau setzte damit ein Wahlkampfversprechen um. Seine Liberale Partei hatte argumentiert, dass ausländische Investoren die Preise in die Höhe treiben und Kanadiern den Zugang zu Wohneigentum erschweren würden.