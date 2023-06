Auf die Lage an der Front ging er vor dem Hintergrund schwerer Kämpfe im Süden des Landes nur am Rande ein. Er bestätigte den Beginn von ukrainischen Gegenangriffen entlang der Front, wollte aber nichts dazu sagen, »in welchem Stadium sie sind.« Zugleich widersprach Selenskyj Russlands Präsident Wladimir Putin. Dieser hatte am Freitag behauptet, die ukrainische Gegenoffensive habe begonnen, jedoch die selbst gesteckten Ziele verfehlt. Selenskyj sagte, er würde weder Telegram-Kanälen noch Putin glauben, die das Scheitern der Offensive erklärten. Er sei täglich im Gespräch mit seinen Generälen und die seien »in guter Stimmung«. »Ich danke allen, die ihre Positionen halten und die nach vorn stoßen«, so der ukrainische Präsident.