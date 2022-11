Kanadas Vorstoß reiht sich ein in Bemühungen westlicher Staaten, dem wachsenden Einfluss Chinas in der Region etwas entgegenzusetzen. Die USA haben im Sommer einen informellen Staatenbund ins Leben gerufen, die die Beziehungen zu den pazifischen Inselstaaten stärken soll. Zu den sogenannten »Partners in the Blue Pacific« (PBP) gehörten auch Australien, Japan, Neuseeland und Großbritannien. Sie wollten die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der restlichen Welt und den Pazifik-Staaten vorantreiben. US-Präsident Joe Biden hat eine größere Präsenz der USA im indopazifischen Raum angekündigt angesichts von Versuchen Chinas, die eigenen wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen in der Region auszubauen.