Die spanische Küstenwache hat vor den Kanarischen Inseln vier tote Migranten auf einem Boot entdeckt. Laut einer Nichtregierungsorganisation hatte das Boot ursprünglich 34 Menschen an Bord. Ein Frachtschiff habe im Atlantik rund 300 Kilometer südlich von Gran Canaria ein Schlauchboot gesichtet, berichtete der staatliche kanarische TV-Sender RTVC am Sonntag. In dem Boot sei nur ein Überlebender mit starker Unterkühlung gefunden worden. Vier weitere Migranten in dem Boot seien bereits tot gewesen.