Unfassbarer Vorfall im US-Bundesstaat Missouri:

Der 16-jährige Ralph Yarl wollte US-Medienberichten zufolge seine jüngeren Geschwister abholen und hatte sich in der Adresse geirrt. Als er klingelte, schoss ein 84-jähriger Mann mit seiner Pistole durch die Glastür. Yarl wurde an Kopf und Arm getroffen. Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Donnerstag in Kansas City ereignet.

Stacey Graves, Polizei Kansas City:

»Der Teenager wurde wegen seiner Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Hauseigentümer wurde in Gewahrsam genommen und für 24 Stunden in Untersuchungshaft genommen. Ermittler und Tatortpersonal waren sofort zur Stelle, untersuchten den Tatort und stellten die Schusswaffe sicher.«

Der erneute Fall von Waffengewalt in den USA löste Proteste in der schwarzen Gemeinschaft in Kansas City aus. Hunderte Black-Lives-Matter Demonstranten forderten ein Ende der sogenannten Stand-your-Ground laws, - Gesetze, die es in mehreren US-Bundesstaaten Grundstücksbesitzern erlauben, Gewalt gegenüber Einbrechern anzuwenden.

Staatsanwalt Zachary Thompson bestätigte, was für viele in der Gemeinschaft klar war:

Zachary Thompson, Staatsanwalt Clay County:

»Als Staatsanwalt von Clay County kann ich Ihnen sagen, dass der Fall auch eine rassistische Komponente hatte.«

Laut US-Medienberichten ist Yarl aus dem Krankenhaus entlassen worden und erholt sich von seinen Verletzungen. Dem Verdächtigen wird schwere Körperverletzung vorgeworfen. In Missouri kann das im Falle einer Verurteilung mit lebenslanger Haft bestraft werden.