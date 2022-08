Beim gegenteiligen Ausgang des Referendums hätte das regionale Parlament wahrscheinlich ein Gesetz verabschiedet, nach dem auch in Kansas Schwangerschaftsabbrüche weitgehend verboten wären. Der Ausgang des Referendums bedeutet eine einstweilige Niederlage konservativer Politiker, die auf eine weitere Verschärfung gedrängt hatten. Laut »NYT« hatten sowohl Befürworter als auch Gegner der Schwangerschaftsabbrüche massiv für das Referendum mobilisiert und Millionen Dollar in Werbung und Kampagnen investiert.

Trump feiert mit Nominierungen Erfolge

Neben der Abstimmung in Kansas standen am Dienstag in mehreren US-Bundesstaaten Vorwahlen für Nominierungen innerhalb der republikanischen Partei an. In Michigan gewann laut der Nachrichtenagentur Reuters die konservative Moderatorin Tudor Dixon das Rennen um die Kandidatur für den Gouverneursposten. Dixon hatte zeitweise Trumps unwahre Behauptungen über Betrug bei den Präsidentschaftswahlen 2020 wiederholt und wird in dem Bundesstaat gegen die Demokratin und Amtsinhaberin Gretchen Whitmer antreten.