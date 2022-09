Bei seinem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman am Samstag in der saudischen Hafenstadt Dschidda sprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Gastgeber dennoch auf das empfindliche Thema Menschenrechte und den Mord an Kashoggi an. »Wir haben alle Fragen besprochen, die sich um Fragen von Bürger- und Menschenrechten drehen«, sagte er laut Nachrichtenagentur dpa auf eine entsprechende Frage eines Journalisten bei einem anschließenden Pressetermin. »Das gehört sich so. Und da können Sie von ausgehen, dass nichts unbesprochen geblieben ist, was zu sagen ist«, so Scholz weiter. Weitere Details nannte er jedoch nicht.