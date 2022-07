Der Secret Service soll zahlreiche Textmitteilungen von Sicherheitsleuten rund um die Attacke auf das US-Kapitol gelöscht haben. Deshalb fordert der zuständige Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses nun alle Unterlagen der Strafverfolgungsbehörde zu der Erstürmung im Januar 2021 an. Bis Dienstag sollen alle relevanten Textnachrichten sowie alle nachträglichen Berichte zu den Ereignissen des 6. Januar 2021 übermittelt werden, hieß es in einem am Freitagabend veröffentlichten Schreiben des Ausschussvorsitzenden Bennie Thompson an den Chef des Secret Service, James Murray.