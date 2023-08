Ein Gericht in Washington hat einen ehemaligen Anführer der rechtsextremen Gruppe »Proud Boys« zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt. Er habe sich »aufrührerischer Verschwörung« schuldig gemacht. Der Mann hatte am 6. Januar 2021 am Sturm auf das US-Kapitol teilgenommen, um die friedliche Machtübergabe von Donald Trump an Joe Biden nach der Präsidentschaftswahl 2020 zu verhindern.