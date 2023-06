Vor dem gewaltsamen Sturm auf das Kapitol haben US-Sicherheitsbehörden laut einem parlamentarischen Ausschuss Warnhinweise nicht ausreichend ernst genommen. Vor dem Angriff am 6. Januar 2021 seien zahlreiche Hinweise an die beiden zentralen Behörden für die innere Sicherheit, die Bundespolizei FBI und das Heimatschutzministerium, gegangen. Das geht aus einem Bericht des von den Demokraten geführten Heimatschutzausschuss des US-Senats hervor, den der Vorsitzende Gary Peters am Dienstag veröffentlichte.