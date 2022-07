Es war die letzte Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke vor der Sommerpause. Im Fokus standen die 187 Minuten am Nachmittag des 6. Januar, die Trump damit verbrachte, in seinen Gemächern Fox-News zu gucken, während seine Anhänger mit Gewalt das Herz der US-Demokratie stürmten. Der Ausschuss warf dem Ex-Präsidenten völlige Untätigkeit vor.

Bennie Thompson, Ausschussvorsitzender

»Donald Trump hat die verzweifelten Bitten seiner eigenen Familie ignoriert und missachtet, darunter auch die von Ivanka und Don Junior. Obwohl er der einzige Mensch in der Welt war, der den Mob hätte zurückrufen können, konnte er nicht dazu bewegt werden, von seinem Esstisch die wenigen Schritte in den Presse-Raum zu gehen, wo die Kameras bereitstanden, um endlich seine Botschaft an den bewaffneten und gewalttätigen Mob zu überbringen.«

Selbst ehemalige Mitarbeiter warfen dem Ex-Präsidenten vor, am 6. Januar weiter Öl ins Feuer gegossen zu haben. Unter anderem mit diesem Video, in dem Trump die Randalierer am Nachmittag zwar endlich zurückrief, die Lüge der gestohlenen Wahl jedoch abermals wiederholte.

Ausschnitt Video Donald Trump, Ex-Präsident

»Das war eine verlogene Wahl, aber wir dürfen diesen Menschen nicht in die Hände spielen. Wir brauchen Frieden. Also geht nach Hause, wir lieben euch, ihr seid etwas Besonderes.«

Sarah Matthews, ehemalige Vize-Pressesprecherin

»Das verstörte mich, weil er nicht mehr unterschied zwischen den Menschen, die friedlich seiner Rede am Vormittag zugehört hatten und denen, die die Gewalt am Kapitol anzettelten. Stattdessen sagte er den Leuten, die gerade unsere Hauptstadt stürmten und unsere Demokratie zerstören wollten, die Polizisten angriffen und Dinge riefen wie: »Hängt Mike Pence« - denen sagte er, dass er sie liebte, dass sie etwas Besonderes seien. Als seine Pressesprecherin hätte ich das verteidigen müssen. Aber seine Weigerung, den Mob zurückzurufen und die Gewalt zu verurteilen, konnte ich nicht verteidigen. Also wusste ich, dass ich noch am gleichen Abend zurücktreten würde.«

Am Ende machte der Ausschussvorsitzende Thompson unmissverständlich deutlich, dass Trump zur Rechenschaft gezogen werden sollte.

Bennie Thompson, Ausschussvorsitzender

»Wenn er für den 6. Januar nicht Verantwortung übernehmen muss, dann fürchte ich, dass wir die immer noch bestehende Gefahr für unsere Demokratie nicht überwinden werden.«

Thompson kündigte an, dass die Ermittlungen des Ausschusses weitergehen würden. Im September werde es weitere Anhörungen geben.