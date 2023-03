Sturm auf das Kapitol Frau, die Pelosis Büro besetzte, muss drei Jahre in Haft

Riley June Williams ist nicht die erste Person, die wegen des Eindringens in das Büro verurteilt wurde. Richard Barnett hatte am 6. Januar mit dem Fuß auf Pelosis Schreibtisch posiert. Anfang Januar wurde er in acht Anklagepunkten für schuldig gesprochen, unter anderem der Behinderung eines offiziellen Vorgangs und des Eindringens in ein offizielles Gebäude mit einer gefährlichen oder tödlichen Waffe. Das Strafmaß für ihn soll am 3. Mai verkündet werden.