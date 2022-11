Zahlreiche Menschen sind bereits für ihre Teilnahme am Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt worden. Viele hatten ihre Teilnahme an dem Putschversuch geplant, doch Jeffrey Schaefer aus dem US-Bundesstaat Delaware nahm eher spontan teil. Dafür ließ er sogar eine Frau sitzen, die er zuvor online kennengelernt hatte.