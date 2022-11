Kari Lake Trump-Kandidatin unterliegt in Arizona – und streut neue Zweifel am Wahlverlauf

Schon vor dem Bekanntwerden der neuen Zahlen hatte Lake in einem Interview Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Urnengangs in Arizona geäußert. Nach Angaben des US-Senders CNN sagte sie in einer TV-Sendung über die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer: »Ich hasse es, dass sie bummeln und das Unvermeidliche hinauszögern. Sie wollen die Wahrheit nicht aussprechen. Nämlich, dass wir gewonnen haben.« Für diese Aussage handelte sie sich Kritik des Wahlleiters in Maricopa Country ein – selbst ein Republikaner.