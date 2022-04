Der Besuch des österreichischen Kanzlers Karl Nehammer bei Kremlchef Wladimir Putin war im Vorfeld kontrovers diskutiert worden. Im Anschluss an das Treffen zog der Regierungschef nun eine gemischte Bilanz. Mit Russlands Präsident Wladimir Putin habe er ein Gespräch geführt, das »sehr direkt, offen und hart« gewesen sei, sagte Nehammer. Es sei kein Freundschaftsbesuch gewesen, erklärte der ÖVP-Politiker.

Er habe die schweren Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen und erklärt, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten. »Meine wichtigste Botschaft an Putin war aber, dass dieser Krieg endlich enden muss, denn in einem Krieg gibt es auf beiden Seiten nur Verlierer.« Nehammer nannte die Reise eine Pflicht, um nichts unversucht zu lassen. »Denn es ist für mich alternativlos, auch mit Russland trotz aller sehr großen Differenzen das direkte Gespräch zu suchen.«