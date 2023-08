»Die Menschen in Österreich haben ein Recht auf Bargeld«, verkündet Bundeskanzler Karl Nehammer von der konservativen ÖVP. Er will dieses Recht in Zukunft in der Verfassung verankern. Eine »Taskforce Bargeld« soll das Vorhaben vorantreiben, melden österreichische Medien. Ihr soll das Kanzleramt angehören, das Finanzministerium sowie die Österreichische Nationalbank.