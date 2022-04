Sollten sich westliche Politiker mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen, der den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat und dessen Armee offenbar für Gräueltaten verantwortlich ist? Österreichs Kanzler Karl Nehammer versucht derzeit, den Konflikt mit einem persönlichen Besuch in Moskau diplomatisch zu entschärfen . Unterstützung dafür gibt es von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Man befürworte »jegliche diplomatischen Bemühungen, die darauf abzielen, ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine zu erreichen und Grundvoraussetzungen für Verhandlungen zu schaffen zwischen der Ukraine und Russland«, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Zur Frage, ob auch Scholz in absehbarer Zeit nach Moskau reisen werde, sagte sie: »In dieser Richtung sehe ich jetzt im Moment keinerlei Pläne.«

Solidaritätsvisite: Österreichs Kanzler trifft Selenskyj und Klitschko – in Kiew

Solidaritätsvisite: Österreichs Kanzler trifft Selenskyj und Klitschko – in Kiew

Solidaritätsvisite: Österreichs Kanzler trifft Selenskyj und Klitschko – in Kiew

Solidaritätsvisite: Österreichs Kanzler trifft Selenskyj und Klitschko – in Kiew

Russlands Krieg gegen die Ukraine: Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen

Russlands Krieg gegen die Ukraine: Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen

Russlands Krieg gegen die Ukraine: Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen

Russlands Krieg gegen die Ukraine: Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen

Kremlsprecher Dmitri Peskow teilte laut der Agentur Interfax mit, Putin und Nehammer würden sich bei ihren Gesprächen auf »die Lage der Dinge« in der Ukraine konzentrieren. Es könnten aber auch Fragen der Gaslieferungen besprochen werden.

Hoffmann verwies auch auf den vorherigen Besuch Nehammers in der Ukraine. Dorthin war der ÖVP-Politiker am Samstag gereist, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen. Österreich ist Mitglied der Europäischen Union, nicht aber der Nato.

Es handele sich um ein Gespräch hinter verschlossenen Türen. Greifbare Ergebnisse werden nicht erwartet. Putin will allerdings an diesem Dienstag Fragen von Journalisten beantworten.

Nehammer hatte die Reise am Sonntag angekündigt und Scholz sowie die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach eigenen Angaben auch vorher darüber informiert. Der österreichische Kanzler ist der erste westliche Regierungschef, der seit Beginn des Krieges Moskau besucht. Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten allerdings auch nach Kriegsbeginn wiederholt mit Putin telefoniert.

Kritik vom Ex-Botschafter in Wien

Nehammers Besuch in Moskau hatte dem Kanzler Kritik eingebracht. In einem Interview erklärte beispielsweise der frühere ukrainische Botschafter in Wien, Olexander Scherba, der Besuch sei eine »unglaubliche Enttäuschung« für ihn. Es gebe keinerlei Anzeichen, dass Putin bereit wäre, seine Position zu überdenken.