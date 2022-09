Aus Nur-Sultan wird wieder Astana Kasachstans Hauptstadt vor erneuter Umbenennung

Nasarbajews Privilegien abgeschafft

Tokajew hatte vor wenigen Wochen für diesen Herbst eine vorgezogene Präsidentenwahl angekündigt. In einer Rede vor dem Parlament am Donnerstag in der Hauptstadt Nur-Sultan begründete er damals den Schritt mit »erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung der Staatlichkeit«.

Mehr als drei Viertel der Kasachen hatten im Juni für eine Verfassungsreform gestimmt, welche die Sonderprivilegien des Präsidenten aus der Zeit des früheren Staatschefs Nursultan Nasarbajew, Tokajews Vorgänger, abschaffte.