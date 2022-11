Das rohstoffreiche Kasachstan ist in den vergangenen Monaten nicht zuletzt wegen seiner Ölvorkommen von Europa umworben worden. Für Deutschland ist das Land der wichtigste Partner in Zentralasien. Bei ihrem Besuch Anfang November strebte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) einen möglichen Wasserstoff-Deal an.

Tokajew ist zudem auf Distanz zu Russlands Präsident Wladimir Putin gegangen, da er den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ablehnt. Im Wahlkampf hatte er ein »Neues Kasachstan« mit demokratischen Fortschritten und wirtschaftlichen Reformen versprochen. Allerdings dauern die Wirtschaftsprobleme in dem größten Land Zentralasiens an, ebenso wie die autoritären Reflexe der Führung.