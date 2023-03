Bis auf 10 Prozent seines Volumens schrumpfte der Inhalt des Stausees schon in den vergangenen Monaten. Doch wenn die Kirche wieder im Trockenen steht, ist die Trinkwasserversorgung von Millionen Menschen in Gefahr. Es ist März und der See praktisch leer. Es ist der niedrigste Pegelstand seit 1990. Die Ufer des Flusses Ter, der den See normalerweise speist, sind schon seit Monaten weitgehend ausgetrocknet.