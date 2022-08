»Diese Geschichte ist für Russland so wichtig, weil es die öffentlichen Äußerungen der russischen Behörden betrifft. Insbesondere nach Beginn des Krieges in der Ukraine sehen sie jeden als Verräter an, der in Russland eine westliche Mentalität zeigt«, erklärt Roman Anin vom russischen Investigativ-Portal »I-Stories« im Podcast. »Wenn man sich das Leben ansieht, das Igor Selensky in München gelebt hat, die Reisen, die er mit Katharina Tichonowa unternommen hat, dann war das eine typisch westliche Art von Leben. Wenn Putin also Russen mit westlicher Mentalität und Lebensart als nationale Verräter bezeichnet, bezeichnet er auch seine Tochter als nationale Verräterin.«