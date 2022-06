An diesem Sonntag tritt im Vatikan die neue Kurienverfassung in Kraft, mit der Papst Franziskus den Behördenapparat der katholischen Kirche neu ordnet. Beobachter sehen in der Reform mit dem lateinischen Titel »Praedicate Evangelium« (»Verkündet das Evangelium«) einen deutlichen Reformwillen des 85 Jahre alten Oberhaupts der katholischen Kirche.