Der Finanzminister steht nun enorm im Feuer. Truss hatte am Sonntag nicht nur eingeräumt, sie und Kwarteng hätten die Entscheidung im Alleingang getroffen. Die Premierministerin betonte auch, die Steuersenkung für die Reichsten sei Kwartengs Idee gewesen. Dass der ehemalige Hedgefonds-Mitarbeiter am Abend nach der Ankündigung seiner Pläne an einem Empfang mit Hedgefonds-Managern teilnahm, sorgte ebenfalls für Empörung.

Umso größer war das Interesse an Kwartengs Rede am Montagnachmittag. Nur kurz ging er auf die Kehrtwende ein: »Was für ein Tag«, begann der Minister. »Es war hart, aber wir müssen uns auf unsere Aufgaben konzentrieren.« Seine Ankündigungen, wie er Großbritannien getreu des Parteitagmottos »Getting Britain Moving« wieder in Bewegung bringen will, wurden immer wieder mit lautem Applaus goutiert. Fürs Erste dürfte Kwarteng damit den Kopf aus der Schlinge gezogen haben.