Kurz vor den Regionalwahlen in Großbritannien gerät Oppositionsführer Keir Starmer unter Druck – der Grund: eine gesellige Runde während des Corona -Lockdowns. Der Chef der Labour-Partei nahm im April vergangenen Jahres an einer Wahlkampfreise ins nordenglische Durham teil.

Restaurants hatten damals wegen der Pandemie noch weitgehend geschlossen, es galten strenge Kontaktbeschränkungen – mit Ausnahmen für Arbeitstreffen. In mehreren britischen Medien tauchten Aufnahmen des Abends auf, die konservative »Daily Mail« bringt seit Tagen umfangreiche Berichte zu dem so betitelten »Beergate«-Vorfall. Denn Starmer ist dabei in geselliger Runde mit einem Bier in der Hand zu sehen.