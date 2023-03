Der 74-jährige Kılıçdaroğlu hat in den 13 Jahren, in denen er die CHP führt, keine einzige nationale Wahl gewonnen. Die beiden Bürgermeister, die beide der CHP angehören, erzielen in Umfragen bessere Werte gegenüber Erdoğan als Kılıçdaroğlu. Offiziellen Angaben zufolge kehrte Akşener in das Bündnis zurück, nachdem ein Kompromiss erzielt worden war, wonach der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoğlu, und der Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavas, zu Vizepräsidenten ernannt werden sollten.

Am Montag trafen sich Yavas und Imamoğlu, die 2019 an die Spitze ihrer Städte gewählt wurden, mit Akşener, um sie offenbar zur Rückkehr in das Bündnis zu bewegen. »Wir haben eine Wahl vor uns. Unser Volk kann eine Trennung nicht tolerieren«, sagte Yavas vor Reportern. Das Bündnis möchte die parlamentarische Demokratie in der Türkei wiederherstellen und das von Erdoğan eingeführte Präsidialsystem abschaffen.