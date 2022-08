Unterwegs im Auftrag des Friedens: Hellen Kariithi und Collins Baraza ziehen durch ihr Viertel in Eldoret im Westen Kenias. Sie sprechen Nachbarn an, fragen nach, ob sie sich sicher fühlen. Denn es ist Montag, und am nächsten Tag sind Wahlen in Kenia.

Collins Baraza, Friedensaktivist:

»Ich selbst bin vorbereitet. Wie auch immer das Ergebnis aussehen wird – ich bin bereit, mich in Sicherheit zu bringen.«

Der Grund: Diese Bilder vom Jahreswechsel 2007/2008 haben sich eingebrannt in die Erinnerung. Damals kam es nach den Wahlen in Kenia landesweit zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Volksgruppen, mehr als 1000 Menschen starben. In einer Kirche in Eldoret verbrannten Dutzende Menschen bei lebendigem Leib. Auch die heutigen Friedensaktivisten Kariithi und Baraza wurden damals zur Zielscheibe, verloren Freunde und Angehörige.

Hellen Kariithi, Friedensaktivistin:

»Es war schlimm. Manche Opfer leiden bis heute unter ihren Verletzungen. Einige sind seitdem eingeschränkt – manche körperlich, andere psychisch. Wenn man mit den Leuten spricht, die 2007 betroffen waren, kann man ihre Angst vor den Wahlen in diesem Jahr spüren.«

Eldoret ist die Hochburg von William Ruto, Vizepräsident Kenias und einer der aussichtsreichsten Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl. Die Regierung hat die Region als möglichen Hotspot für Gewalt eingestuft, Hunderte Sicherheitskräfte in die Stadt gebracht. Bei ihren Kontrollgängen durch die Stadt haben die Friedensaktivisten tatsächlich Flugblätter gefunden. Darauf steht: Wählt Ruto oder es wird noch schlimmer als 2007 werden.

Hellen Kariithi, Friedensaktivistin:

»Wenn ich diese Flugblätter sehe, kriege ich schon Angst. Aber es beruhigt uns etwas, dass die Regierung diesmal so viele Sicherheitskräfte geschickt hat.«

Am anderen Ende der Stadt werden inzwischen die Wahlunterlagen geprüft und sortiert. Schwer bewaffnete Polizisten sichern auch hier das Gelände. Die kenianische Wahlbehörde IEBC muss diesmal liefern – nachdem die letzte Wahl vor fünf Jahren wegen schwerer Fehler wiederholt werden musste.

Mildred Wachiye, kenianische Wahlbehörde IEBC:

»Wir stehen unter großem Druck, weil wir die Wahlergebnisse ermitteln müssen. Wir müssen sehr genau darauf achten, dass wir die richtigen Stimmzettel in der richtigen Menge haben. Alle sind angespannt und warten auf glaubwürdige Ergebnisse.«

Wird es ihnen diesmal gelingen, eine reibungslose Wahl zu organisieren? Draußen vor der Tür des Wahlzentrums geht der Ärger schon los. Ein Mann sucht verzweifelt seinen Namen auf der ausgehängten Wählerliste.

Chrichir Kipsang, Wähler:

»Nein, hier steht mein Name nicht.«

Tatsächlich wird es am nächsten Tag einige Probleme geben, nicht nur hier in Eldoret.

Am Abend treffen wir den Jugendaktivisten Collins Kemboi. Er tummelt sich in zahlreichen WhatsApp- und Facebook-Gruppen, sucht dort nach Verschwörungstheorien und Hass-Postings. Schnell wird er fündig: Ein Politiker streut das Gerücht, dass getürkte Wahlunterlagen im Umlauf seien.

Collins Kemboi, Friedensaktivist:

»Das ist zu diesem Zeitpunkt sehr heikel. Das lässt die Leute glauben, dass die Wahl schon gezinkt wurde, dass jetzt schon gefälschte und gestohlene Wahlzettel im Umlauf sind. Und das macht die Leute unsicher und nervös.«

Kemboi hält dagegen, wie immer. Er ruft auf WhatsApp dazu auf, keine unbelegten Behauptungen zu posten. Doch die nächsten Stunden werden zeigen, dass die aufgeheizte Stimmung vereinzelt zu Gewalt führen wird.

Es ist inzwischen Dienstagmorgen, Wahltag. Um sechs Uhr öffnen die Wahllokale - und Kandidat William Ruto ist der erste, der hier in einem Dorf im Umland von Eldoret seine Stimme abgibt, begleitet von einem riesigen Medienrummel. Er betet für den Frieden.

William Ruto, Präsidentschaftskandidat:

»Wir beten für Frieden überall in Kenia. Wir beten für deine Gnade, und wir sind dankbar für diesen Tag. Mit diesen wenigen Worten im Namen Jesu Christi, unserem Erlöser, Amen. Wählt in Frieden!«

Doch der Frieden hält nicht überall.

Kimani Wanjohi, ein Kandidat für das Bezirksparlament, zeigt uns sein Auto. Bewaffnete Gegner hätten ihn angegriffen, sagt er.

Kimani Wanjohi, Politiker:

»Wir haben gerade so überlebt. Jeder hat zugesehen, dass er wegkommt. Ich hatte große Angst. In der Politik muss man immer auf alles vorbereitet sein. Hier muss man viel Mut haben, um gegen den Strom zu schwimmen.«

Solche gewalttätigen Auseinandersetzungen sind keine Seltenheit in Kenia. Doch zum Glück bleiben sie an diesem Dienstag die seltene Ausnahme.

Die Schlangen vor den Wahllokalen in Eldoret werden inzwischen immer länger, und es gibt technische Probleme. Drinnen im Wahllokal streiken die biometrischen Geräte, die normalerweise die Fingerabdrücke der Wählerinnen und Wähler einlesen sollen. Doch die Menschen bleiben geduldig. Sie hoffen darauf, dass der neue Präsident endlich die drängenden Probleme des Landes angeht.

»Heutzutage ist es schwer, eine Mahlzeit auf den Tisch zu bekommen. Alles hat sich verteuert. Die Lebenshaltungskosten sind hoch.«

»Es gibt viele Probleme: Die Geschäfte laufen nicht, es gibt keine Arbeit. Wir Alten sehen, dass die Lage nicht gut ist.«

Collins Baraza, der Friedensaktivist, ist heute auch wieder unterwegs – als Wahlbeobachter. Er will sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Bisher ist er zufrieden.

Collins Baraza, Friedensaktivist und Wahlbeobachter:

»Ich schaue mir mehrere Wahllokale an. Bisher hat es keine Probleme gegeben. Hier kann man es sehen: Die Menschen wählen und gehen wieder nach Hause.«

Dann, um Punkt 17 Uhr, ist es so weit:

»Das Wahllokal hat geschlossen.«

Unter den Augen zahlreicher Wahlbeobachter werden die Stimmen ausgezählt, bis spät in die Nacht. Jetzt beginnt der Nervenkitzel: Alle warten gespannt auf die endgültigen Ergebnisse aus dem ganzen Land. Eines steht schon an diesem Abend fest: Die Wahlbeteiligung ist niedriger als je zuvor.

Doch selbst am späten Mittwochabend steht noch immer kein Gewinner fest. Hier in der Innenstadt von Eldoret treffen sich die überzeugten Ruto-Fans. Ihr Kandidat liegt in der Auszählung gerade ganz knapp vorne.

»Mein Herz bleibt stehen, wenn ich sehe, wie knapp das Rennen ist. Ich mache mir Sorgen, wir hatten uns schon auf eine Siegesfeier vorbereitet, sogar Zelte organisiert. Jetzt müssen wir aber erstmal abwarten.«

In den sozialen Medien kursieren jetzt unzählige Falschinformationen, Kandidaten werden bereits zu Siegern erklärt, obwohl noch ausgezählt wird. Jugendaktivist Collins Kemboi macht sich große Sorgen.

Collins Kemboi, Jugendaktivist:

»Dieser verfrühte Jubel kann spontane Gewalt auf der Gegenseite auslösen. Die Leute können nicht nur aufeinander losgehen, sondern auch einfach unzufrieden werden.«

Es ist inzwischen Donnerstagabend, der komplizierte Auszählungsprozess läuft noch immer. Die Anspannung wächst – das Rennen ist extrem knapp. Wird ihr Favorit Ruto gewinnen?

»Wir wollen auch mal an die Macht, verstehst du? Wenn wir hier nur abwarten, wenn wir uns die Macht nicht holen, passiert gar nichts.«

»Wenn die Resultate nicht so sind, wie wir sie erwarten, dann werden wir Alarm schlagen.«

»Die Anspannung ist groß, das gebe ich zu. Aber wir beten für Frieden.«

Für das Wochenende werden endlich die offiziellen Ergebnisse erwartet. Die Friedensaktivisten hoffen, dass ihre Arbeit erfolgreich war, dass es auch danach in Eldoret ruhig bleibt.