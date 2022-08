Peter Ngugi steht im Mantel am Rande des Feldes, es ist gerade Winter in Kenia, und Ngugi hat sich eine Erkältung eingefangen, deshalb kann er heute nicht mitspielen. Auch er war am Montag im Stadion, hat dem Präsidentschaftskandidaten Odinga zugejubelt. Wie viele Wahlkampfveranstaltungen er insgesamt besucht hat, weiß er nicht mehr. Er hat zu Hause T-Shirts aller Parteien, die jetzt im Regal Staub ansetzen. Zwischen 1,50 Euro und vier Euro habe er meist erhalten, um auf Befehl zu jubeln, erzählt der 26-Jährige: »Natürlich weiß ich, dass die Politiker uns nur verarschen. Sie kommen mit ihren großen Versprechungen, dann verschwinden sie auf Nimmerwiedersehen. Aber ich bin arbeitslos, also nehme ich mit, was ich bekommen kann.« So wie die meisten Jugendlichen ohne Einkommen, ohne Perspektive und ohne Glauben an die warmen Worte der Kandidaten.