Kenia lässt genverändertes Getreide zu Sieg der Gentechnik-Lobby

In mehreren Studien und Positionspapieren hat sich das ACB mit Genmais in Afrika auseinandergesetzt, mit klarem Ergebnis: In Südafrika habe MON810 versagt, Schädlinge seien resistent geworden, teilweise habe die Sorte sogar Ernteausfälle verursacht. Die vermeintlich dürreresistente Variante MON87460 sei zudem nutzlos und erziele keine Wirkung, konstatiert die Organisation. Sie klagt seit Jahren gegen eine kommerzielle Zulassung von MON87460 in Südafrika, das Verfahren zieht sich noch immer hin.

Bayer bezeichnet die Aufhebung des Import- und Anbauverbots in Kenia auf SPIEGEL-Anfrage als »bahnbrechenden Schritt«, als »wichtiges Zeichen über die Landesgrenzen hinaus.« MON810 biete Schutz vor Fraßschäden, die Landwirte könnten dadurch signifikant höhere Erträge erwarten. Die Trockenheitstolerenz von MON87460 sei in Kenia noch nicht ausreichend getetestet, daher seien hierzu noch keine wissenschaftlich validen Aussagen möglich. Die Resistenzen in Südafrika seien durch »unzureichendes Resistenzmanagement« verursacht und stünden in keinem direkten Zusammenhang zum Saatgut.