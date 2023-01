Chilobas Leichnam wurde demnach am Mittwoch an einer Straße im Kreis Uasin Gishu im Westen des Landes gefunden. Der Polizei zufolge will ein Motorradtaxibetreiber beobachtet haben, wie die Kiste von einem Fahrzeug ohne Nummernschilder abgeladen wurde. Die herbeigerufenen Beamten hätten in der Kiste den verwesenden Körper eines Mannes in Frauenkleidern gefunden. Später sei der Leichnam als der des Modeschöpfers Edwin Chiloba identifiziert worden. Der Körper sei in ein Krankenhaus verbracht worden, um die Todesursache festzustellen.