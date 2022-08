Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, kam es vor der Verkündung des Wahlergebnisses am Montagnachmittag im Auszählzentrum in der Hauptstadt Nairobi zu Ausschreitungen. Dabei wurden offenbar mehrere Mitglieder der Kommission verletzt. Reuters zufolge wollen der stellvertretende Leiter der Wahlkommission sowie drei weitere Mitglieder des Gremiums das Ergebnis nicht anerkennen. »Wir sind nicht in der Lage, uns hinter die Ergebnisse, die verkündet werden, zu stellen«, sagte Juliana Cherera demnach.