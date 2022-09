Am großen Eisentor haben sie das Vorhängeschloss gleich offengelassen. Zu mühselig wäre es, alle paar Minuten für die Besucher aufzusperren. Dutzende Autos fahren in diesen Tagen die verwachsene Auffahrt hinauf, vorbei an Büffeln und Gazellen. Lokale und internationale Medienvertreter geben sich die Klinke in die Hand am Treetops Hotel im Aberdare National Park vor den Toren Nyeris.