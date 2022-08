»Ich will mich nicht in vollem Umfang zu unseren künftigen Strategien äußern«, sagte Odinga am Dienstag vor Journalisten. Er werde aber »alle uns zur Verfügung stehenden verfassungsmäßigen und rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen«, um das Wahlergebnis anzufechten, fügte der 77-jährige Ex-Regierungschef hinzu.

Am Montagabend war es bereits zu Protesten in mehreren Odinga-Hochburgen gekommen. Am Dienstag blieb die Lage zunächst ruhig. Odinga lobte seine Unterstützer dafür, »den Frieden gewahrt« zu haben.

Das bei Touristen beliebte Safariland gilt mit seinen rund 54 Millionen Einwohnern als eines der stabilsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Bei vergangenen Wahlen kam es jedoch zu Unruhen und Gewalt. Im Jahr 2008 starben mehr als 1000 Menschen aufgrund einer Gewaltwelle im Anschluss in die Abstimmung. Auch in den Jahren 2013 und 2017 gab es gewalttätige Zwischenfälle. Grund waren vor allem Spannungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen.