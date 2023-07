Emmanuel Munyaya hat einen roten Filzhut auf, er begrüßt alle Bewohnerinnen und Bewohner des Mekatilili Cultural and Rescue Center per Handschlag, die meisten hat er selbst gerettet. Für Munyaya und seine Mitstreiter ist dieser Ort mehr als nur ein Auffanglager für bedrohte Alte, er ist eine Art Freilichtmuseum, ein Erinnerungsort, ein Mahnmal. Munyaya war selbst früher Katholik, dann ist er aus der Kirche ausgetreten, hat sich der traditionellen Religion zugewandt, mittlerweile sitzt er im Ältestenrat der Gegend. Mekatilili Cultural and Rescue Center haben sie das Rettungszentrum genannt, nach der Kriegerin Mekatilili wa Menza. Sie hat einst einen Aufstand gegen die britischen Kolonialisten organisiert, aus Angst vor dem Verlust ihrer Kultur.

Munyaya führt einen subtileren Kampf. Er will Traditionen bewahren, die heute von vielen belächelt werden, als überholt gelten. Sie haben das Altendorf im traditionellen Giriama-Stil angelegt, so heißt die vorherrschende ethnische Gruppe in diesem Teil der kenianischen Küste. Die Hütten sind gebaut aus Lehm und Ästen, die Dächer aus Palmenblättern und bis zum Boden heruntergezogen. »So wird es tagsüber nie zu heiß und abends nie zu kalt, unsere Vorfahren wussten genau, warum sie so bauten«, sagt Munyaya.

Am späten Vormittag fährt ein gelber Schulbus vor, knapp ein Dutzend Kinder einer internationalen Schule steigen aus, sie sollen die Kunst des Korbflechtens lernen. Begeistert erklären die Bewohnerinnen und Bewohner, wie es funktioniert. Sie sind in diesem Moment keine Aussätzigen mehr, sondern Menschen, deren Wissen geschätzt wird, die man um Rat fragt. Wie es früher einmal war.