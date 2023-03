Vor der Mall schiebt Annette Atieno ihren Einkaufswagen die steile Rampe zum Parkplatz hinauf. Die Mutter will das Kinderzimmer im Haus renovieren, hat vor allem Spielzeug und einen Teppich gekauft. Von den Preisen ist sie etwas enttäuscht, »es war etwas billiger als anderswo, aber nicht viel«. Sie prophezeit China Square keine rosige Zukunft: »Binnen eines Monats wird der Hype verschwinden, dann ist es mit dem Erfolg vorbei.«

Lei Cheng jedenfalls will erst einmal keine Interviews geben. Am Telefon sagt er nur freundlich, aber bestimmt: »Das Thema ist gerade sensibel, ich möchte mich lieber nicht äußern.« Ob er aufgrund des Drucks die Preise erhöht habe? Auch dazu sagt er lieber nichts. Er kann den Erfolg jetzt leise genießen, solange die Schlangen an den Kassen seines Marktes aussehen wie bei Ikea an einem Samstagnachmittag.

Und die Händler in der Innenstadt? David Njoroge und Lilian Ngahu laufen zurück zu ihren Läden. Ein wenig beeindruckt seien sie schon von den Chinesen, räumen sie ein. Beide waren bereits in China, »ein sehr gut organisiertes Land«, »amazing«. Und die Idee, alles unter einem Dach zu verkaufen, finden sie eigentlich auch ganz gut. »Wir werden uns mal ein paar Gedanken machen, was wir noch verbessern können«, meint Njoroge. Zum Beispiel eine Mall in der Innenstadt, denn das sei wohl die Zukunft.