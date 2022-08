Simatwo hat seine ganze eigene Theorie darüber, was für ein Präsident William Ruto werden könnte. Viele Weggefährten erkennen in dem 55-Jährigen die Tendenzen eines Diktators. Doch Simatwo erinnert er sich an einen Spruch seines früheren Mitschülers William: Das Leben sei Showgeschäft, und manchmal müsse man schauspielern. »Weil Ruto allen zeigen will, dass er nicht so ist, wie seine Kritiker behaupten, könnte er am Ende ein richtig guter Präsident werden«, glaubt Simatwo. Der erste Auftritt Rutos in Nairobi passt in dieses Bild.

Silas Simatwo steht aber auch für ein anderes Kapitel in Rutos Vergangenheit, für einen dunklen Schatten, der nach wie vor über ihm liegt. Zum Jahreswechsel 2007/2008 versank Kenia nach einer Präsidentschaftswahl im Chaos, verschiedene Volksgruppen gingen aufeinander los, mit Macheten und Knüppeln, am Ende waren mehr als 1100 Menschen tot und Zehntausende vertrieben. Ruto stand damals auf der Seite des unterlegenen Raila Odingas, seines heutigen Rivalen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag eröffnete später ein Verfahren gegen Ruto, er habe die Gewalt mit angestachelt und eine Art Privatarmee unterhalten, so die Vorwürfe der Ankläger.

Im Jahr 2016 wurde das Verfahren schließlich eingestellt, wegen zu dünner Beweislage. Doch die Richter befanden Ruto explizit nicht für unschuldig, die Anklage beschwerte sich bitter über mutmaßlich unter Druck gesetzte Zeugen. Heute läuft in Den Haag ein weiteres Verfahren, gegen einen Anwalt aus Eldoret, der im Auftrag Rutos die Zeugen bestochen haben soll. Auch der Name von Silas Simatwo taucht in diesem Verfahren immer wieder auf, als mutmaßlicher Mittelsmann zwischen Ruto und dem beschuldigten Anwalt. »Alles Quatsch«, sagt Simatwo und nimmt auch seinen Freund in Schutz: »Ruto war damals während der Gewalt nirgends zu sehen.«