Prominenter US-Jurist Ehemaliger Clinton-Sonderermittler Kenneth Starr ist tot

Der ehemalige Sonderermittler in der Clinton-Lewinsky-Affäre, Kenneth Starr, ist tot. Der Staatsanwalt, dessen Untersuchungen 1998 zum Amtsenthebungsverfahren des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton führten, starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Operation. Das teilte seine Familie mit .