Nach Supreme-Court-Entscheidung Richter in Kentucky blockiert Abtreibungsverbot

Der republikanische Generalstaatsanwalt Daniel Cameron, der für das Amt des Gouverneurs kandidiert, kündigte in einer Erklärung an, er werde Berufung einlegen. Perrys Behauptung, die Verfassung von Kentucky enthalte ein Recht auf Abtreibung, beruhe »nicht auf dem Text und der Geschichte des Regierungsdokuments unseres Staates beruht«. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sagte Cameron, mit jedem Tag, an dem die Gesetze nicht in Kraft seien, würden »Wahlabtreibungen fortgesetzt werden und mehr ungeborene Leben verloren gehen«.

Die Bürger von Kentucky stimmen im November über eine Verfassungsänderung ab, in der es darum geht, dass ein Recht auf Abtreibung nicht in der Verfassung des Staates begründet sei.