Der Kreml spricht von einer Autobombe, die Ukrainer feiern die Detonation an der Krim als einen Erfolg – und teilen Videos vom Brand der strategisch wichtigen Kertsch-Brücke.

Krim

Diese Bilder zeigen einen großen strategischen und symbolischen Erfolg für die Ukraine: Die Kertsch-Brücke, die wichtigste Verbindung zwischen der annektierten Krim und dem russischen Festland, steht in Flammen, sie ist offenbar an mehreren Stellen eingestürzt.

Am frühen Samstagmorgen brannte die Brücke, offenbar war es in der Nacht zu einer oder mehreren Explosionen gekommen. Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen den Moment einer Explosion zeigen.

In den sozialen Medien kursierten schnell Videos der brennenden Brücke. Der Berater der ukrainischen Regierung, Anton Geraschchenko, lieferte per Twitter eine Reihe von Aufnahmen; die Quellen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Erfolgsmeldung für die Ukraine fasst er so zusammen:

Twitter/ Anton Geraschchenko, Berater der ukrainischen Regierung

»Sowohl die Eisenbahn- als auch die Fahrzeugbrücke von Kertsch sind beschädigt und werden nur langsam wiederhergestellt werden können.

Das bedeutet, dass die Versorgung der russischen Truppen im Süden der Ukraine sehr schwierig sein wird.

Militärische Ausrüstung, Munition und Treibstoff werden für lange Zeit nicht über die Brücke von Kertsch geliefert werden können. «

Die ukrainische Armee hatte bereits Ende August dieses Video von der Brücke geteilt, versehen mit dem Kommentar: »Kertsch-Brücke – wir beobachten dich!« Ob die ukrainische Armee tatsächlich hinter dem Anschlag steht, ist unklar.

Laut russischen Behörden wurde die Explosion durch eine Autobombe ausgelöst. Dabei seien unter anderem sieben Tanker eines Güterzuges in Brand geraten. Verletzte soll es laut der Krim-Führung vorläufig nicht geben. Der Verkehr kam aber weitgehend zum Stillstand, die Brücke wurde gesperrt.

Die Brücke war ein Prestigeobjekt von Wladimir Putin – erst 2018 hatte er die 19 Kilometer lange Brücke feierlich eingeweiht, vier Jahre nach der illegalen Annexion der Halbinsel Krim. Putin hat laut dem Kreml eine Kommission zur Untersuchung des Feuers angewiesen.