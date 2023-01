Cheryl L. Johnson, Sekretärin des Repräsentantenhauses

»Es wurde kein Sprecher gewählt.«

Drei weitere Wahlgänge – und wieder kein Ergebnis. Die Sprecher-Wahl im US-Repräsentantenhaus gerät endgültig zur Farce. Auch am zweiten Tag der Abstimmungen, nach mittlerweile sechs Wahlgängen, erhielt keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit. Mehr als einen Wahlgang, das gab es hier seit einhundert Jahren nicht. Eigentlich könnten die Republikaner ihren Kandidaten Kevin McCarthy mit ihrer knappen Mehrheit wählen. Doch es gibt hartnäckige Abweichler in den eigenen Reihen.

Roland Nelles, DER SPIEGEL

»Dieses ganze Durcheinander, dieses Chaos hier rund um die Wahl des Sprechers im Repräsentantenhaus, das zeigt eigentlich nur, wie gespalten die Republikanische Partei ist. Die ›Grand Old Party‹, die ist wirklich in einem desolaten Zustand. Es gibt unterschiedliche Strömungen, die die Partei in unterschiedliche Richtungen ziehen wollen. Und die Partei findet einfach nicht zusammen.«

Die Blockierer legen, anscheinend konzertiert, alles lahm. Es sind vor allem Ultrarechte und Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. Dessen Aufforderung, McCarthy doch endlich zu wählen, verpuffte wirkungslos.

Lauren Boebert, Republikanische Abgeordnete

»Mein Lieblingspräsident hat uns sogar angerufen und uns gesagt, dass wir damit aufhören müssen. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Der Präsident muss Kevin McCarthy sagen: ›Sir, Sie haben nicht genug Stimmen und es ist Zeit, sich zurückzuziehen.‹«

Roland Nelles, DER SPIEGEL

»Das sind Leute wie zum Beispiel Lauren Boebert aus Colorado, eine Abgeordnete, die im Grunde hier nur ist, um zu allem Nein zu sagen, um den ›Deep State‹, also den angeblichen Staat im Staate zu bekämpfen. Das sind Leute, die hier hingeschickt wurden von ihren Wählerinnen und Wählern, um im Grunde den gesamten Politikbetrieb in Washington zu bekämpfen. Wenn sie Kompromisse eingehen würden, hier in irgendeiner Form mit dem Washingtoner Establishment, wie es heißt, dann wäre das schon Verrat an den eigenen Wählern. So verrückt ist diese ganze Geschichte.«

Ohne einen Vorsitzenden ist das Repräsentantenhaus handlungsunfähig. Diese Totalblockade durch einige wenige Abgeordnete könnte daher nicht nur den Streit innerhalb der Republikanischen Partei verstärken, sondern sich auch auf den gesamten Politikbetrieb der USA auswirken. Der amtierende US-Präsident beurteilte das Geschehen so:

Joe Biden, US-Präsident

»Das ist nicht mein Problem. Ich denke nur, es ist peinlich, dass es so lange dauert, dadurch dass sie dort so miteinander umgehen. Und der Rest der Welt sieht her und schaut, ob wir uns hier zusammenreißen können.«

Roland Nelles, DER SPIEGEL

»US Präsident Joe Biden, der beobachtet das Ganze hier ja mit so einer Mischung aus Häme, aber eben auch mit Sorge. Er muss eben auch befürchten, dass hier nichts vorangeht. Aber er hat auch einen kleinen Vorteil: Er könnte nämlich versuchen, moderate Abgeordnete der Republikaner im Repräsentantenhaus auf seine Seite zu ziehen. Dann könnte Biden tatsächlich auch Dinge voranbringen. Und dann würden diese radikalen Abgeordneten, also die Rechtsradikalen, die Blockierer würden dann auch ein Stück ihrer Macht verlieren. Und das wäre natürlich eine interessante Variante. Aber ob das so kommt, das müssen wir jetzt erst mal abwarten. Das kann auch alles natürlich zu einer absoluten Katastrophe hier führen, dass nämlich gar nichts mehr vorangeht.«