Dass nun jedoch ausgerechnet einer der prominentesten Trump-Unterstützer Exklusivzugriff auf das sensible Material erhält, sorgt bei den Demokraten für Unverständnis. Die Herausgabe der Aufnahmen stelle ein »gravierendes Sicherheitsrisiko« für die Kongressmitglieder und jeden, der im Kapitol arbeite dar, schrieb der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, in einem Brief.

McCarthy versucht mit dem kontroversen Schritt offenbar auch, sich die weitere Unterstützung von Hardlinern innerhalb seiner Partei zu sichern. McCarthy war Anfang Januar nach einem historischen Wahlchaos erst im 15. Wahlgang zum neuen Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt worden. Möglich geworden war dies nach weitreichenden Zugeständnissen an eine kleine Gruppe Abgeordneter in seiner Partei, die McCarthy zuvor die Unterstützung verweigert hatten.