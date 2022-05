Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate Scheich Khalifa ist gestorben

Nach Jahren schwerer Krankheit ist der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, am Freitag im Alter von 73 Jahren gestorben. Das Präsidialministerium setzte die Flaggen auf halbmast und kündigte eine 40-tägige Trauerzeit an. Die Arbeit im öffentlichen und privaten Sektor wurde für drei Tage ausgesetzt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und US-Präsident Joe Biden würdigten die politischen Verdienste des verstorbenen Staatsoberhaupts.

Steinmeier erklärte in einem Kondolenzschreiben, Scheich Khalifa »habe den erfolgreichen Pfad seines Landes als Präsident mit Weisheit und Umsicht geführt«. Er habe »Wohlstand und Stabilität gemehrt und den Vereinigten Arabischen Emiraten in der ganzen Welt Respekt und Anerkennung verschafft«.

Die markanteste Hinterlassenschaft von Scheich Khalifa ist der höchste Wolkenkratzer der Welt, der Burj Khalifa in Dubai, den er in der Finanzkrise 2009 übernahm. Im Libanon, in Kuwait und in Oman wurden drei Tage Staatstrauer verhängt.

Scheich Khalifa, der keine höhere Bildung durchlaufen hatte, kam im November 2004 an die Macht. Seit einem Schlaganfall 2014 war er in der Öffentlichkeit wenig zu sehen. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.