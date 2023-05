Der vorsichtige Einzelgänger gilt als unanfällig für Ausschweifungen und den partylastigen Politikstil der Ära Strache. Er dürfte die Entwicklungen nutzen, um Rivalen kaltzustellen und seine Macht parteiintern auszubauen.

Social-Media-Moment der Woche:

Das Comedyduo Maschek vertont in der ORF-Sendung »Willkommen Österreich« Videoschnipsel von Politikern neu. In der aktuellen Folge legen die Wiener dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen allerlei in den Mund – und fantasieren davon, dass der in der Steiermark geborenen Muskelprotz Arnold Schwarzenegger versehentlich Kanzler Karl Nehammer malträtiert .