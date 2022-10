Bila Zerkwa nach einem russischen Luftangriff in der Nacht zu Mittwoch. Der Ort liegt nur 75 Kilometer südlich von Kiew – den Behörden zufolge sind sechs Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart in Gebäude eingeschlagen – erstmals so nahe an der ukrainischen Hauptstadt. Ein Mensch sei verletzt worden.

Volodymyr, Augenzeuge

»Da war ein dröhnender Lärm, ein durchdringender Lärm. Ich habe den ersten Schlag gehört, den zweiten habe ich dann auch gesehen. Da war ein Lärm und dann ein ›Boom‹, gefolgt von einer Explosion.«

In den vergangenen Wochen gab es vermehrt Berichte über russische Angriffe mit Drohnen aus iranischer Produktion. Ihr Einsatz ist einer der wenigen militärischen Erfolge der Invasoren.

Lyudmila Rachevska, Anwohnerin

»Es ist mir ein Rätsel, was diese Russen denken. Ich weiß nicht, wann wir es schaffen sie von unseren Gebieten zu vertreiben. Ich habe nur noch Tränen und Herzschmerz für meine Ukraine.«

Die Drohnen seien von besetzten Gebieten in der Südukraine aus gestartet, hieß es. Sechs weitere hätten ihr Ziel nicht erreicht. In der Südukraine stehen die russische Streitkräfte unter Druck: Seit Anfang September hat die Ukraine große Gebiete zurückerobert, auch in Regionen, die Russland nun offiziell annektiert hat. Wieder unter ukrainischer Kontrolle ist etwa Lyman. Diese Bilder hat die ukrainische Nationalgarde am 5. Oktober veröffentlicht, sie sollen eine Patrouille in dem strategisch wichtigen Orten zeigen, zerstörtes russisches Kriegsgerät und glückliche Anwohner. Und auch dieses Armeevideo aus den umkämpften Gebieten soll die militärische Erfolge der Ukraine belegen: Ein russischer Panzerwagen fährt in Richtung ukrainischer Soldaten, an dem Fahrzeug ist eine weiße Flagge befestigt: Die Kapitulation soll im Vorfeld abgesprochen worden sein. Ukrainische Soldaten nehmen die Besatzung fest. Die Aufnahmen sollen aus der Region Cherson stammen. Hier stehen die russischen Truppen offenbar besonders stark unter Druck.