Rauchwolken und Trümmer in Kiew – laut Bürgermeister Vitali Klitschko sind am Donnerstag zwei Raketen in der Hauptstadt eingeschlagen. Nach vorläufigen Angaben wurden sechs Personen verletzt.

Zuletzt hatten sich die Kämpfe vor allem auf den Osten des Landes konzentriert Das Timing der ersten russischen Luftangriffe auf Kiew seit rund zwei Wochen deutet auf eine Warnung in Richtung Westen hin. Denn die Explosionen fielen in den Besuch von Antonio Guterres in der ukrainischen Hauptstadt.

Der Uno-Generalsekretär traf sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – und er besuchte Kiews Vororte, wo russische Soldaten nach ukrainischen Angaben Kiregsverbrechen begangen haben.

Antonio Guterres, Uno-Generalsekretär:

»Die Ukraine ist das Epizentrum von unbeschreiblichem Leid und Schmerz. Das habe ich heute sehr anschaulich rund um Kiew gesehen. Der sinnlose Verlust von Leben, die massive Zerstörung, die inakzeptablen Verletzungen der Menschenrechte und Kriegsgesetze - es ist unerlässlich, dass der Internationale Strafgerichtshof und die entsprechenden Stellen der Uno ihre Arbeit machen, sodass es echte Rechenschaft gibt. Wie ich schon in Moskau gesagt habe: Die russische Invasion der Ukraine stellt eine Verletzung der territorialen Unversehrtheit und der Uno-Charta dar.«

Selenskyj und Guterrres sprachen vor allem über Mariupol. Die russischen Truppen betrachten die Hafenstadt im Südosten der Ukraine mittlerweile als eingenommen, es sitzen aber noch viele Kämpfer und Zivilisten in Bunkern unter dem Stahlwerk Asowstal fest.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Am wichtigsten ist gerade, was wir – was die Uno – tun kann, um die Blockade rund um Asowstal tun können, um Menschenleben zu retten. Wir haben lange über dieses Problem gesprochen und ich vertraue darauf – genauso wie viele Angehörige von denen, die im Stahlwerk festsetzen – dass der Generalsekretär und wir zu einem erfolgreichen Ergebnis kommen werden. Dass Menschen lebendig zurückkommen.«

Erst vor wenigen Tagen war Guterres nach Moskau gereist, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen. Auch da sei es um Mariupol gegangen.

Antonio Guterres, Uno-Generalsekretär:

»Während meines Besuchs in Moskau hat Präsident Putin prinzipiell zugestimmt, dass die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz in die Evakuierungen von Zivilisten aus dem Asowstal-Werk in Mariupol eingebunden werden. Heute konnte ich mit Präsident Selenskij über das Thema sprechen. Jetzt in diesem Moment gibt es intensive Diskussionen um diesen Vorschlag, damit er zur Realität wird.«

Die Raketen schlugen Berichten zufolge rund eine Stunde nach dem gemeinsamen Auftritt von Guterres und Selenskij ein – in etwa 3,5 Kilometern Entfernung.