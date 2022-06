In einem Posting bei Telegram gab das russische Verteidigungsministerium an, dass das Militär bei dem Angriff Hochpräzisionsraketen und luftgestützte Langstreckenraketen benutzt habe. Damit hätten sie sogenannte T-72 Kampfpanzer getroffen, die aus osteuropäischen Ländern an die Ukraine geliefert worden waren. Außerdem seien noch andere bewaffnete Fahrzeuge in Gebäuden einer Autowerkstatt zerstört worden.