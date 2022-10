Kiew nach den jüngsten Raketenangriffen. Marschflugkörper trafen/zerstörten belebte Kreuzungen, Parks und Touristenorte im Zentrum von Kiew. SPIEGEL-Reporter Christian Esch ist vor Ort.

Christian Esch, DER SPIEGEL:

»Von den Raketenangriffen auf die Kiewer Innenstadt habe ich heute unmittelbar selbst erfahren, als um 8:15 Uhr in meinem Hotelzimmer Explosionen in der Nähe nicht nur zu hören, sondern förmlich zu spüren waren. Ich habe auch die Folgen gesehen in der Nähe der Kiewer Universität. Ausgebrannte Autos, auch Tote, die es dort gegeben hat. Und das war auch sicherlich die Absicht eines Angriffes, der ja genau zum morgendlichen Berufsverkehr in der Großstadt Kiew stattgefunden hat.«

Die ukrainischen Behörden teilten mit, dass bei dem russischen Angriff auf Kiew mindestens acht Menschen getötet worden seien. Mindestens 24 Menschen wurden bei dem Beschuss des Kiewer Stadtteils Schewtschenkiwski verletzt. Eine russische Rakete sei in der Straße eingeschlagen, in der sich das Büro des Präsidenten befinde.

Christian Esch, DER SPIEGEL:

»Jetzt, einige Stunden später, ist die Stimmung in der Stadt merkwürdig gedrückt oder gedämpft, sagen wir mal. Die Straßen sind weitgehend leer, bis auf wenige belebtere Orte. Hier zum Beispiel stehen Menschen an, um Kaffee zu kaufen. Die meisten Läden und Kioske oder fast alle Läden und Kioske hier im Stadtzentrum sind nämlich geschlossen. Der Präsident Selenskyj und auch die Behörden haben aufgerufen, in Luftschutzkeller zu bleiben.«

Russlands Präsident Wladimir Putin sagte nach den Raketenangriffen, diese seien eine Vergeltung für die Explosion auf der wichtigen Kertsch-Brücke, die Russland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet.

Christian Esch, DER SPIEGEL:

»Und für die Menschen hier stellt sich jetzt die Frage, wie es weitergeht. Denn bisher hat die Hauptstadt eigentlich einen relativ friedlichen, lebendigen, heiteren Alltag geführt. Man hätte, wenn man das an der Oberfläche betrachtete, denken können, es gäbe gar keinen Krieg in diesem Land, so sehr hat sich das Leben in Kiew eigentlich wieder normalisiert. Und dieser Anschein von Normalität, der ist jetzt mit Putins Angriffen auf Kiew und auf weitere Großstädte der Ukraine natürlich zerstört.«

Die Raketenangriffe auf Kiew und andere Großstädte haben massive Schäden an der zivilen Infrastruktur in der Ukraine verursacht. Nach Angaben des Präsidenten Selenskyj wurden etliche Energieversorger getroffen.