Kiews Appell an russisches Volk »Adoptiert keine ukrainischen Waisenkinder, die illegal verschleppt wurden«

Zuletzt hatte auch die EU das Thema in den Fokus gerückt, nun äußert sich die Regierung in Kiew erneut zu einem besonders bitteren Aspekt des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk appelliert an die russischen Bürger, keine Kinder aus der Ukraine zu adoptieren.