Der südkoreanische Generalstab teilte mit, die Langstreckenrakete sei am Freitagmorgen (Ortszeit) von der Region Sunan aus in Richtung Meer abgefeuert worden, tausend Kilometer weit und 6100 Kilometer hoch geflogen. Das ist etwas weniger als die am 24. März von Nordkorea abgefeuerte Langstreckenrakete, dem bislang stärksten Test.