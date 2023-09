Das Treffen der beiden Staatsoberhäupter soll, wie YTN angibt, am 13. September stattfinden. Dies wurde dem russischen Internetportal RBC von einer Quelle in der russischen Delegation bestätigt. Diese fügte hinzu, dass das Treffen nicht im Rahmen des Östlichen Wirtschaftsforums stattfinden wird. Dieses hatte am Sonntag begonnen und wird bis Mittwoch andauern, Putin wird dort wie in jedem Jahr sprechen.